Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначило точную дату вторжения в Нигер и согласовало план операции. Об этом заявил представитель организации Абдель Фатау Мусах.

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«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», - приводит слова Мусаха телеканал Al Jazeera.

Он отметил, что военное решение не является для организации предпочтительным вариантом. Мусах обвинил мятежников Нигера в неуступчивости.

«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», - добавил он.