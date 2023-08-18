В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что в стране впервые был обнаружен новый штамм коронавируса BA.2.86. Об этом сообщает официальный сайт британского правительства.

Отмечается, что на данный момент зафиксирован только один случай заражения BA.2.86.

«Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа <...> В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании», – говорится в сообщении UKHSA.

Данный случай заражения является шестым в мире – ранее аналогичные случаи были зафиксированы в США, Дании и Израиле. Согласно имеющейся информации, BA.2.86 имеет большой число мутаций, однако на данный момент мировое сообщество не располагает достаточной информацией о тяжести протекания болезни.