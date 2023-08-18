Конгрессвумен назвала отправку F-16 Украине «приближением мировой войны»

Член палаты представителей США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка американских истребителей F-16 Украине приближает начало мировой войны. Об этом она написала в Twitter.

«Сейчас Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне», – написала она.

Помимо этого Тейлор-Грин также обвинила президента США Джо Байдена в том, что тот «работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».