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Конгрессвумен назвала отправку F-16 Украине «приближением мировой войны»

Член палаты представителей США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка американских истребителей F-16 Украине приближает начало мировой войны. Об этом она написала в Twitter.

Конгрессвумен назвала отправку F-16 Украине «приближением мировой войны»
© globallookpress.com

«Сейчас Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне», – написала она.

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Помимо этого Тейлор-Грин также обвинила президента США Джо Байдена в том, что тот «работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».

Ранее власти США одобрили передачу Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами.

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