ООН не желает атак на гражданскую инфраструктуру и выступает за окончание конфликта на Украине. Об этом 18 августа заявил в ходе брифинга представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжжарик.

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Как писала «Парламентская газета», ранее в Минобороны сообщили, что утром 18 августа киевский режим предпринял попытку теракта в отношении объектов в Москве и Подмосковье, однако благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник поменял траекторию и упал на нежилое здание в российской столице.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта», — цитирует РИА «Новости» Дюжжарика.