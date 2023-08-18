Суд в Минске рассмотрит дело о нападении на посольство Белоруссии в Британии

Суд в Минске 21 августа начнёт разбирательство по уголовному делу о повреждении здания посольства Белоруссии в Великобритании и нападении на сотрудников дипмиссии.

Обвиняемыми проходят четыре человека, все они — граждане Белоруссии. Их обвиняют в разжигании социальной вражды и розни и умышленном повреждении чужого имущества в особо крупном размере.

Кроме того, два фигуранта обвиняются в насилии в отношении должностных лиц, выполнявших служебные обязанности.

Как напоминает БЕЛТА, 19 декабря 2021 года злоумышленники разместили у входа в здание посольства в Лондоне «инсталляцию оскорбительного содержания» и забросали куриными яйцами фасад здания. После этого они оскорбили сотрудников посольства и напали на них.