Шольца освистали на предвыборном мероприятии

Во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), толпа освистала канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Отмечается, что мероприятие проходило в напряженной обстановке – присутствующие несколько раз поднимали свист и крики во время выступлений спикеров. Помимо этого, некоторые организации призвали присутствующих к протестным акциям, а среди участников было несколько человек с плакатами. Причиной их недовольства стала военная помощь, которую Берлин оказывает Украине.

Во время своего выступления Шольц высказался в защиту помощи Украине, а также назвал поддержку Киева правильной политикой.

«Сюда относятся и поставки оружия», – заявил он.

Шольц также добавил, что правительство Германии тщательно следит за тем, чтобы не обострять своими действиями ситуацию между Россией и НАТО.