СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгры«СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в ЗапорожьеRT на русском18 августа, 20:12В Запорожье слышны звуки взрывов. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».© globallookpress.comРанее Военная хроника сообщила о ракетном ударе по Запорожью.В миреГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новости«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в ЗапорожьеВ Полтавской области Украины демонтировали памятник ПушкинуВ США бывшую жену исполнительного директора Microsoft обвинили в его убийстве