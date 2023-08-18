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«СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Запорожье

В Запорожье слышны звуки взрывов. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
© globallookpress.com

Ранее Военная хроника сообщила о ракетном ударе по Запорожью.