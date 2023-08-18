Декларацию о гарантиях безопасности Киеву поддержало 25 стран
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Вильнюсскую декларацию о гарантиях безопасности для Киева поддержало 25 стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония», – рассказал он.
Ермак считает, что в будущем число присоединившихся к декларации будет расти. Он также добавил, что Украина рассчитывает начать консультации по вопросу гарантий безопасности уже в августе.
Ранее Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Великобританией.