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Декларацию о гарантиях безопасности Киеву поддержало 25 стран

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Вильнюсскую декларацию о гарантиях безопасности для Киева поддержало 25 стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Декларацию о гарантиях безопасности Киеву поддержало 25 стран
© globallookpress.com

«Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония», – рассказал он.

Ермак считает, что в будущем число присоединившихся к декларации будет расти. Он также добавил, что Украина рассчитывает начать консультации по вопросу гарантий безопасности уже в августе.

Ранее Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Великобританией.

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