Декларацию о гарантиях безопасности Киеву поддержало 25 стран

«Мы начали консультации с США и Великобританией. Уже согласовываем начало таких консультаций с другими партнерами. На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония», – рассказал он.