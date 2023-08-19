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Mirror: Карл III и королевская семья обсудят будущее монархии в Британии

Король Великобритании Карл III и члены его семьи проведут саммит, на котором обсудят будущее монархии в Британии, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.

СМИ: Карл III и королевская семья обсудят будущее монархии в Британии
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По информации издания, встреча пройдет в замке Балморал в Шотландии, который является королевской резиденцией. В ходе встречи британский король заявит своему сыну принцу Уэльскому Уильяму и его супруге Кейт о намерении определить для себя, них и своей супруги Камиллы конкретные роли.

"Он (Карл III. - "Газета.Ru") считает своим долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери, что одной из его центральных ролей должно быть обеспечение не только выживания, но и прочности [Содружества]", - говорится в публикации.

Отмечается, что Карл III также укажет цели заграничных поездок на будущий год. В частности, он сам может посетить Канаду и Австралию. До этого издание People писало, что король Карл III поселится в замке Балморал в Шотландии, как это делала королева Елизавета II каждое лето.

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