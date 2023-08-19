СМИ: Карл III и королевская семья обсудят будущее монархии в Британии

Король Великобритании Карл III и члены его семьи проведут саммит, на котором обсудят будущее монархии в Британии, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.

По информации издания, встреча пройдет в замке Балморал в Шотландии, который является королевской резиденцией. В ходе встречи британский король заявит своему сыну принцу Уэльскому Уильяму и его супруге Кейт о намерении определить для себя, них и своей супруги Камиллы конкретные роли.

"Он (Карл III. - "Газета.Ru") считает своим долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери, что одной из его центральных ролей должно быть обеспечение не только выживания, но и прочности [Содружества]", - говорится в публикации.