Бывший депутат Рады призвал украинцев свергнуть Зеленского

«Находясь сейчас в Минске на Международном антифашистском конгрессе, я узнал новость о том, что мне преступный режим Зеленского выдвинул очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны... Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», – заявил он.