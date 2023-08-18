Бывший депутат Рады призвал украинцев свергнуть Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал народ Украины свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кива сделал во время II Международного антифашистского конгресса в Минске.
«Находясь сейчас в Минске на Международном антифашистском конгрессе, я узнал новость о том, что мне преступный режим Зеленского выдвинул очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны... Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», – заявил он.
Кроме того, Кива также прокомментировал новое уголовное дело, которое Госбюро расследований Украины возбудило в его отношении. По словам бывшего депутата, обвинения в пропаганде войны являются ошибочными. Кива подчеркнул, что «делает всё, чтобы найти компромисс и остановить войну».
Ранее Кива также заявил, что на Украине готовятся начать призыв женщин в ВСУ.