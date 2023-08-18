Администрация Байдена назвала атаки на Крым «пустой тратой ресурсов»
Администрация президента США Джо Байдена считает, что атаки на Крым являются «пустой тратой ресурсов». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в администрации.
Источник отмечает, что Белый дом скептически настроен к украинским атакам по Крыму.
«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», – сообщает CNN.
Один из высокопоставленных собеседников телеканала уточняет, что атаки по полуострову не приносят видимого результата и растрачивают ресурсы. По его мнению, вместо них Украина должна сосредоточиться на контрнаступлении.
Ранее бывший президент Франции заявил, что желание Украины вернуть Крым является «иллюзией».