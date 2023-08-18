Администрация Байдена назвала атаки на Крым «пустой тратой ресурсов»

«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», – сообщает CNN.