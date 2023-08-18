Эксперты ВОЗ предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Количество случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире выросло на 63% за 28 дней. Об этом заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«С 17 июля по 13 августа 2023 года было зафиксировано свыше 1,4 млн новых случаев COVID-19», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Помимо того, зарегистрировано и более 2300 летальных исходов от коронавируса, что на 63% превышает те же показатели предыдущих 28 дней.

Согласно данным организации, сообщения об инфицировании вирусом поступили из 104 стран. В ВОЗ утверждают, что COVID-19 продолжает оставаться «большой угрозой», несмотря на снятие режима пандемии.

До этого в Нью-Йорке и ряде других штатов США зарегистрировали рост случаев заражения коронавирусом.

11 августа иммунолог Николай Крючков в эфире НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до осени.