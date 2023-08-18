Премьер Румынии призвал Украину признать, что молдавского языка не существует

«Что касается темы прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству на Украине, я довел до сведения премьер-министра законные опасения Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии по этому вопросу. Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью», – добавил он.