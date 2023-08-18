Премьер Румынии призвал Украину признать, что молдавского языка не существует
Премьер Румынии Марчел Чолаку призвал своего коллегу из Украины Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Чолаку сделал во время встречи со Шмыгалем в Бухаресте.
«Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский», – заявил он во время брифинга по итогам встречи.
Чолаку также добавил, что Бухарест хочет обеспечить румынам на Украине те же права, которые получают украинцы в Румынии. По его словам, этот вопрос также был поднят во время переговоров со Шмыгалем.
«Что касается темы прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству на Украине, я довел до сведения премьер-министра законные опасения Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии по этому вопросу. Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью», – добавил он.
Ранее Чолаку выразил надежду, что 60% экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию.