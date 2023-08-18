Зеленский одобрил создание парка на месте бывшей резиденции Януковича

В июле 2022 года министр кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщал, что "Межигорье" реорганизуют в общественный парк. После государственного переворота на Украине в 2014 году Генпрокуратура возбудила дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными документы, по которым недвижимость исключили из госсобственности. Высший антикоррупционный суд Украины в октябре 2021 года заочно арестовал Януковича по этому делу, а 10 октября того же года по этому делу суд заочно арестовал и сына Януковича Александра.