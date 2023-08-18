Тысячи транзитных мигрантов не имеют возможности покинуть Нигер вследствие закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны. Об этом заявила в Женеве Международная организация по миграции (МОМ), призвавшая создать для них "чрезвычайный гуманитарный коридор", чтобы снизить нагрузку на переполненные центры временного размещения.

"МОМ призывает к созданию чрезвычайного гуманитарного коридора из Нигера для застрявших мигрантов, чтобы уменьшить перенаселенность ее центров, где размещены тысячи мигрантов, многие из которых ожидают возвращения домой", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "недавнее закрытие границ и воздушного пространства усугубило проблемы, с которыми сталкиваются застрявшие мигранты, и затруднило операции МОМ по добровольному возвращению, поскольку все рейсы на настоящий момент либо отложены, либо отменены". По словам представителей организации, за 10 дней были отменены или отложены "многочисленные отъезды". Речь идет о добровольном возвращении на родину из Нигера более 1 тыс. человек - в основном выходцев из Мали и Гвинеи.

Сейчас МОМ, являющаяся специализированным учреждением ООН, принимает в семи своих центрах в Нигере около 5 тыс. мигрантов, где они получают питание, медицинское обслуживание и поддержку для добровольного возвращения на родину. Эти центры переполнены, и сотни людей "ожидают помощи снаружи". В помощи нуждаются также около 1,8 тыс. мигрантов, разместившихся за пределами транзитных центров МОМ.

Организация напомнила, что Нигер занимает уникальное положение для "внутрирегиональных миграционных перемещений". Его границы с шестью соседними государствами общей протяженностью почти 5,7 тыс. км делают Нигер "центром большинства миграционных маршрутов в регионе". В первой половине 2023 года более 60 тыс. мигрантов находились на территории этой страны, включая детей, прибывших без сопровождения взрослых.