В Таджикистане переименовали тысячи топонимов

Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко в Горно-Бадахшанской автономной области, а также еще 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер.

Из документа следует, что ряд географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области будут переименованы, передает ТАСС.

Так, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный по фамилии русского ученого. Теперь он носит название Ванджях.

Также переименовали ледник, названный в честь бывшего директора Библиотеки имени Ленина Елены Розмирович, он получил название Робия Озод. Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан.