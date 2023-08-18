«Я не собираюсь говорить о докладах разведки. На протяжении последних двух лет из разных источников было много аналитики насчет того, как будет развиваться эта война. Мы видели многочисленные изменения в этой аналитике по мере того, как менялась ситуацию на поле боя», — сказал Салливан.