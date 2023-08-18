В Южной Корее озвучили позицию по созданию ядерного оружия

Почти половина (49,3 процента) жителей Южной Кореи, принявших участие в опросе Gallup Korea, считают, что Сеул должен получить собственное ядерное оружие в ответ на разработки КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще 23,6 процента опрошенных считают, что в Южной Корее необходимо разместить американское ядерное оружие, 17,8 процента респондентов выступили против обладания таким оружием, а 9,3 процента не определились с ответом.

По данным Gallup Korea, 23,4 процента опрошенных считают «очень вероятной» военную защиту Южной Кореи со стороны США в случае ядерных ударов КНДР, а 64,9 процента - «относительно вероятной». По мнению 97,6 процента участников опроса, сотрудничество Сеула с Вашингтоном важно для денуклеаризации Северной Кореи.