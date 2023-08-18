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Захарова назвала заказом англосаксов гонения Киева на УПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заказом англосаксов изгнание киевскими властями Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии.

Захарова назвала заказом англосаксов гонения Киева на УПЦ
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«Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», — заявила она.

Захарова также отметила неслучайность того, что представители Запада продолжают цинично избегать осуждения действий украинских властей. По ее словам, международное сообщество и профильные организации позорно молчат.

Ранее суд удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. В результате часть паломников оказалась заблокирована в корпусах обители, а полиция запретила передавать им хлеб.

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