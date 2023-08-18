В 78 департаментах Франции решили ограничить использование воды

Ограничения на использование воды ввели в 78 из 101 департамента Франции. Причина - засуха и истощение грунтовых вод, сообщает РИА Новости со ссылкой на интерактивную карту правительства VigiEau.

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По состоянию на 18 августа лимиты действуют на большей части территории государства.

В ряде департаментов ограничительные меры ввели в большинстве коммун. Среди них - Крез в регионе Новая Аквитания и Эндр в регионе Центр-Долина Луары в центральной Франции, Од, Эро и Восточные Пиренеи в регионе Окситания на юге страны.

«Красный» статус кризиса, означающий наивысшую степень угрозы засухи, присвоили сорока департаментам.