В 78 департаментах Франции решили ограничить использование воды
Ограничения на использование воды ввели в 78 из 101 департамента Франции. Причина - засуха и истощение грунтовых вод, сообщает РИА Новости со ссылкой на интерактивную карту правительства VigiEau.
По состоянию на 18 августа лимиты действуют на большей части территории государства.
В ряде департаментов ограничительные меры ввели в большинстве коммун. Среди них - Крез в регионе Новая Аквитания и Эндр в регионе Центр-Долина Луары в центральной Франции, Од, Эро и Восточные Пиренеи в регионе Окситания на юге страны.
«Красный» статус кризиса, означающий наивысшую степень угрозы засухи, присвоили сорока департаментам.
Ограничения касаются использования воды в «неприоритетных» целях и включают запрещенную ирригацию, превышение допустимого расходования воды, полив газонов на спортивных площадках, заполнение бассейнов, мытье автомобилей и другие.