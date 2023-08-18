Лукашенко отозвал из отпуска премьер-министра для срочного заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко отозвал премьер-министра Романа Головченко из отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

В пятницу Лукашенко провел совещание о готовности системы образования республики к новому учебному году и не принял доклады министра образования и вице-премьера. Сообщается, что "самые "бойкие отчеты" не прошли".

В результате президент Беларуси поручил отозвать из отпуска премьер-министра. Не позднее 25 августа должно пройти заседание правительства с детальным рассмотрением и разбором всех проблемных вопросов. Затем ответственные лица должны отчитаться президенту об устранении всех выявленных недостатков.