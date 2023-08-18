Россия и Венгрия подписали договор о сооружении АЭС

Россия и Венгрия подписали документы о переходе на этап непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2». Об этом сообщает РИА Новости.

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Директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен заявил, что переход на этот этап дает зеленый свет началу производства основного энергетического оборудования.

Мертен назвал «Пакш-2» международным проектом и отметил, что он вызывает интерес у венгерской промышленности и европейских стран.

«Пакш» - единственная в Венгрии АЭС, она расположена в ста километрах от Будапешта.

В конце лета 2022 года Венгрия выдала «Росатому» лицензию на возведение энергоблоков АЭС «Пакш-2».

На АЭС «Пакш» вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. Власти рассчитывают, что благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля удвоится.