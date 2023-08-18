Foreign Affairs: Трамп бросил тень на американскую исключительность

Дональд Трамп показал всему миру, что Соединенные Штаты подвержены тем же проблемам, что и развивающиеся страны. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs написал канадско-американский историк Тимоти Нафтали.

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"Многие американцы и иностранные поклонники Соединенных Штатов предполагали, что эта страна каким-то образом застрахована от проблемы, которую ассоциировали с развивающимися странами", - говорится в публикации.

Под этой проблемой Нафтали подразумевает мирный трансфер власти. По словам ученого, не все выборы в истории США проходили без скандалов, но Трамп первым из американских президентов "покусился на саму демократическую норму", поставив под сомнение победу своего соперника Джо Байдена.

Историк отмечает, что шаги, которые предпринял Трамп, напоминают "политическое оружие", которое администрация США не раз применяла за рубежом, но ни разу не осмелилась реализовать на своей территории.

В конце концов это привело к событиям 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, а также многочисленным обвинениям против самого 45-го президента США. На данный момент ему предъявлено 91 обвинение в четырех разных судах.