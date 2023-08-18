В Индонезии 32 человека пострадали при обрушении подвесного моста
Подвесной мост обрушился во время соревнований по ловле уток в Индонезии, в результате различные травмы получили 32 человека. Видео с моментом обрушения опубликовала The Independent.
На мосту и под мостом, который соорудили над мелководной рекой в деревне Нанга Ментукак, в момент происшествия находились несколько десятков местных жителей.
Инспектор местной полиции сообщили, что некоторые из них получили переломы.
Мост обрушился в День независимости, который в стране празднуют 17 августа. Одно из их традиционных развлечений индонезийцев в этот день - соревнования по ловле уток. Они проводятся в воде и на суше, у участников игры завязаны глаза.
Ранее подвесной мост с туристами обрушился в Сербии. На мосту через реку Западная Морава в Овчарско-Кабларском ущелье находились 20 путешественников из Боснии и Герцеговины, двое из них погибли, остальные пострадали.