В Индонезии 32 человека пострадали при обрушении подвесного моста

Подвесной мост обрушился во время соревнований по ловле уток в Индонезии, в результате различные травмы получили 32 человека. Видео с моментом обрушения опубликовала The Independent.

На мосту и под мостом, который соорудили над мелководной рекой в деревне Нанга Ментукак, в момент происшествия находились несколько десятков местных жителей.

Инспектор местной полиции сообщили, что некоторые из них получили переломы.

Мост обрушился в День независимости, который в стране празднуют 17 августа. Одно из их традиционных развлечений индонезийцев в этот день - соревнования по ловле уток. Они проводятся в воде и на суше, у участников игры завязаны глаза.