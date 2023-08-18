На западе Украины демонтировали около 200 советских памятников

Во Львовской области на западе Украины с начала 2023 года года снесли 190 советских памятников и мемориальных досок. Об этом заявили в пресс-службе областной военной администрации (ОВА).

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«С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды», — указывается в публикации.

Как пояснили в пресс-службе, по плану осталось убрать еще менее ста монументов, воздвигнутым в честь советских воинов.

«Процесс декоммунизации во Львовской области активно продолжается», — подчеркивается в сообщении.

Глава ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале написал, что Львовский район «очистили почти на 70%» от советских монументов. Согласно его информации, в районе уже снесено 50 объектов из запланированных 75, совсем исчезли памятники периода СССР в Пустомытовской, Желтанецкой, Подберезовской и Новояричевской общинах.

До этого во Львовской области на Западной Украине были снесены два памятника советским солдатам.