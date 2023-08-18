В Болгарии футбольные фанаты повредили памятник Советской армии

Футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии в ночь на 18 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

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Сообщение об акте вандализма поступило дежурным около полуночи. По прибытии на место полиция обнаружила повреждение памятника, а также приняла жалобу от женщины — ей в лицо распылили перцовый баллончик и отобрали сумочку.

В результате оперативно-разыскной работы полицейские задержали четверых болельщиков столичной футбольной команды — 26-летнего, двух 29-летних и одного 33-летнего мужчин. Одному из них уже ранее предъявлялось уголовное обвинение, однако пресс-служба не уточнила, по какой статье. Сейчас правоохранители проводят проверку по фактам кражи и хулиганства.

Как сообщает болгарское издание «24 часа», перед актом вандализма фанаты напали на палаточный лагерь, который разбили у памятника его защитники. По информации издания, нападавшие болеют за футбольный клуб «Левски». Один из держал в руках транспарант с надписью «Демонтаж». Вандалы кидали дымовые шашки и петарды в людей, а после разбили гранитную плиту монумента и разрисовали подножие.