Силы ООН на Кипре сообщили об инциденте в буферной зоне

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) сообщили об инциденте в буферной зоне в местечке Пила. Он произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе.

"Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре осуждают нападения на миротворцев ООН и повреждение транспортных средств ООН персоналом турко-кипрской стороны", - говорится в заявлении миссии.

"Угрозы безопасности миротворцев и нанесение ущерба имуществу ООН неприемлемы и, согласно международному праву, представляют собой серьезное преступление, которое будет преследоваться по всей строгости закона", - подчеркивается в документе.

В этой связи ВСООНК призывают турко-кипрскую сторону "уважать мандат миссии в буферной зоне ООН, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, и немедленно вывести весь персонал и технику из буферной зоны ООН".

Как указывается в заявлении, миссия внимательно следит за ситуацией и по-прежнему привержена обеспечению спокойствия и стабильности в этом районе.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет остров на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.