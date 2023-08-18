В Пекине ответили на доклад Пентагона о китайском биооружии

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США больше всех остальных стран мира занимаются биовоенной деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его брифинг.

Так Вэньбинь прокомментировал обвинения США в адрес Китая в разработке биологического оружия.

Пентагон в своем новом докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил, что главная угроза в этой сфере исходит от Китая. В Минобороны США подчеркнули, что Пекин инвестирует «миллиарды» в свои биопрограммы и биолаборатории.

Комментируя этот доклад, Вэньбинь заявил, что Вашингтон «часто фабрикует сообщения об угрозах в геополитических целях». В МИД Китая считают целью США сдерживание и подавление других стран с целью «защиты гегемонистских интересов».

«Как мы все знаем, именно США больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность, осуществляют больше всех действий, вызывающих сомнения», - подчеркнул представитель МИД КНР.

Он добавил, что в последние годы США ни разу не отреагировали на обеспокоенность международного сообщества по поводу американских разработок.

Вэньбинь перечислил список вопросов, на которые Китай и другие страны хотят получить ответы: «Продолжают ли США тайно заниматься разработкой биологического оружия после присоединения к Конвенции о биологическом оружии? Каковы истинные цели США при осуществлении деятельности по защите от биологического оружия? Используют ли они другие страны для осуществления деятельности, которая не соответствует Конвенции о биологическом оружии и внутренним законам США?».