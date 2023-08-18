Европе предрекли первое за долгое время похолодание

В течение ближайших пяти дней экстремальная жара будет сохраняться во Франции и на Пиренейском полуострове. Однако к концу следующей недели высокие температуры начнут постепенно снижаться и приблизятся к нормальному для этого времени года уровню, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Maxar Technologies.

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После периода затяжной жары первое за долгое время похолодание придет в том числе в столицу Испании Мадрид, предрекли эксперты. К концу следующей недели температура начнет снижаться и в восточных регионах Франции, в которых ранее был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Однако до этого средняя температура в ряде европейских стран останется значительно выше нормы, предупредили синоптики.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов сообщал об усилении жары во Франции, Германии и Италии на этой неделе. Аномально высокие температуры затронут ряд городов, включая Лион, Гренобль, Франкфурт, Рим и Флоренцию. При этом сильнее всего воздух прогреется на Сардинии, где столбики термометров поднимутся до 42 градусов Цельсия.