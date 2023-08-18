В Запорожье прогремели взрывы

Звуки взрывов зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал 5.ua.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей РФ.

Вооруженные силы РФ активно наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.