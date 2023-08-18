Гавайцы часами прятались в воде во время мощного пожара на острове Мауи

Жители Лайханы, города на гавайском острове Мауи, поделились историями о том, как они спасались от разрушительного пожара. Как сообщает CBS News, некоторые из них часами прятались в воде от огня.

Жители и туристы рассказали, что попали в быстро движущееся пламя, поскольку не услышали предупреждений о чрезвычайной ситуации. По словам путешественницы Кристины Ли-Гарридо, в момент происшествия она была в отпуске с подругой. Они проживали в съемных апартаментах, которые вскоре загорелись.

«Мы были в своих комнатах, и передняя часть здания начала гореть, поэтому мы побежали к задней части, к бассейну, и он продолжал гореть, пока мы были в бассейне», — рассказала туристка.

Спасатели пришли к ним на помощь спустя несколько часов. Многие прятались от пожара, часами плавая в океане. В частности, два подростка пять часов провели в воде после того, как выяснилось, что выехать с Лахайны стало невозможно.

Местная жительница Кэтлин Карденас-Аро также указала на то, что местные власти не предупредили о стремительно надвигающейся стихии. Многие люди не почувствовали запаха гари, еще часть населения города спала.

«Сирены бы их разбудили. Я думаю, что эта халатность властей повлекла за собой много ненужных потерь», — отметила женщина.