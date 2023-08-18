Обзор иноСМИ: «план Путина по расколу Запада» и угроза исчезновения США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«С Россией покончено?»: читатели The Telegraph о «плане Путина по расколу Запада»

Видео дня

Украинский кризис не мешает Кремлю продолжать свои усилия по подрыву поддержки Украины Западом, пишет The Telegraph. По версии издания, российские власти используют все доступные им инструменты для разжигания разногласий в НАТО, и «план Путина по расколу Запада может увенчаться успехом».

Издание также отметило, что многие западные компании сопротивляются требованиям покинуть российский рынок. Некоторых читателей газеты удивила смена риторики.

«Подождите, а это не ваши заголовки? «С Россией покончено», «Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС». <...> Куда же это все подевалось?» - написал в комментариях пользователь под ником Piggy Boon. John Perrett отметил, что «политкорректная бригада добровольно делает за Путина всю его работу».

«Как он смеет»: Трамп нажил себе врагов попытками сблизиться с Россией

Автор The Hill Джон Фиери заявил в своей статье для The Hill, что бывший президент США Дональд Трамп своим нестандартным подходом к внешней политике «нажил могущественных врагов, которые с самого начала стремились подорвать его президентство». Одной из главных целей Трампа на посту президента было остановить холодную войну с Россией, и это принесло ему проблемы с разведывательным сообществом и внешнеполитическим истеблишментом, считает Фиери.

«Разве смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более теплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире может иметь какой-то смысл? Трамп, должно быть, скомпрометирован», - кричали они», - так описал автор отношение политиков к Трампу.

Как отметил Фиери, многие восприняли «обращение Трампа к бывшему сотруднику КГБ» не как последовательный маневр, а как свидетельство, что он выполнял указания Владимира Путина.

Соперник Трампа допустил исчезновение США в случае войны с Россией

Основатель фармацевтической компании Roivant Sciences Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение от республиканцев на выборах президента США, допустил, что Америка исчезнет в случае конфликта с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

По мнению Рамасвами, если Америка вступит в войну с союзом ядерных держав - России и Китая - США, «какими мы их знаем, будет грозить исчезновение». Он подчеркнул, что у США нет возможностей по защите от ядерного оружия, а национальная оборона находится не на высшем уровне.

От британских банков потребовали обеспечить доступ населения к наличным

Правительство Британии обязало крупные банки обеспечить доступ своих клиентов к наличным в пределах трех миль от их домов, сообщает The Guardian. Банки, не соответствующие «минимальному уровню обслуживания», будут оштрафованы.

После закрытия тысяч отделений в последние годы и перехода на цифровые способы оплаты правительство рассчитывает, что эта мера поможет защитить уязвимые группы и пожилых клиентов, сохранив нынешний уровень доступа к наличным деньгам по всей Великобритании. По данным Минфина, сейчас «подавляющее большинство» британцев могут снимать деньги в пределах одной мили, если живут в городах, и трех миль, если они живут в сельской местности.

Западная Африка обсудит дату возможной интервенции в Нигер

Главы штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят дату начала возможной интервенции в Нигер, где произошел военный переворот. Как

сообщает RFI, обсуждение состоится на встрече в Гане 18 августа.

Это вторая встреча начальников штабов для обсуждения возможного вмешательства в Нигере. Она пройдет через десять дней после того, как лидеры ЭКОВАС дали зеленый свет военной операции по восстановлению конституционного порядка. Комиссар ЭКОВАС по связям с общественностью Абдель Фатау Мусах заявил, что страны осознают все риски и «закладывают их на этапе планирования». Также он прокомментировал возможное противостояние с Мали и Буркина-Фасо, обещавшими помочь мятежникам Нигера. Мусах подчеркнул, что обе страны не контролируют свои границы с Нигером - на границах действуют террористические группировки.