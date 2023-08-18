Вучич заявил о попытках изолировать Сербию из-за позиции по России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на Белград и попыток изоляции страны на международной арене. Об этом он сказал в эфире телеканала РТС.

Глава государства обратил внимание на публикации в западных СМИ с критикой позиции Сербии, которые появились в последние дни.

«Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России», — заявил Вучич.

Президент считает, что ситуация обострится в конце августа и сентябре, однако Белград постарается сохранить свою позицию. По мнению Вучича, в политике должны быть принципы, которые необходимо соблюдать.