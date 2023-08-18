В Китае сообщили, что в ходе визита Путина будут подписаны совместные документы

"Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума "Один пояс - один путь", сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем. Пока мы на стадии проработки этих документов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.