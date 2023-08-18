Анкара отреагировала на появление первого судна в Босфоре после зерновой сделки

Повеление первого сухогруза (украинский контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза) в акватории пролива Босфор после прекращения зерновой сделки не говорит о согласии Анкары на альтернативные маршруты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах.