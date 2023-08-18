В канадском городе небо окрасилось в кроваво-красный цвет из-за смога от пожаров

Небо над канадским городом Йеллоунайф сильно напугало местных жителей, став кроваво-красным. Некоторые принялись активно выкладывать в соцсети свои видео. Впрочем, причина необычного явления объясняется просто: дым от лесных пожаров.

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Видео одной из очевидцев, выложенное на YouTube-канале Manila Bulletin стало вирусным. Автор видео пояснила, что видео было записано в дневное время. На кадрах девушка сняла одну из улиц города, небо над которым имеет красный оттенок.