В канадском городе небо окрасилось в кроваво-красный цвет из-за смога от пожаров
Небо над канадским городом Йеллоунайф сильно напугало местных жителей, став кроваво-красным. Некоторые принялись активно выкладывать в соцсети свои видео. Впрочем, причина необычного явления объясняется просто: дым от лесных пожаров.
Видео одной из очевидцев, выложенное на YouTube-канале Manila Bulletin стало вирусным. Автор видео пояснила, что видео было записано в дневное время. На кадрах девушка сняла одну из улиц города, небо над которым имеет красный оттенок.
Накануне спасатели дали команду эвакуироваться жителям Йеллоунайфа. Эвакуации подлежит 22 тысячи человек. Сообщается, что дым от горящих лесов Канады уже достиг США - более чем в 12 американских штатах зафиксировали ухудшение воздуха