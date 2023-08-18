В Польше допустили снос стены на границе с Белоруссией

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что построенную на границе с Белоруссией стену снесут, если граждане Польши проголосуют за такое решение на референдуме. Об этом сообщает Polsat News.

«Нет выбора. В ситуации обязывающего референдума мы примем такие решения [о сносе стены - при.ред.]», - сказал Мюллер.

В то же время он отметил, что речь идет о референдуме по безопасности, и выразил уверенность, что поляки «разумны в этих вопросах».

Референдум в Польше пройдет 15 октября 2023 года. Первоначально на голосование планировали вынести лишь вопрос о миграционной политике ЕС (с формулировкой «Поддерживаете ли вы навязанное принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки»).

Затем на референдум также решили вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий и сноса заграждения на границе с Белоруссией («Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Польшей и Белоруссией?»).