В Польше допустили снос стены на границе с Белоруссией
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что построенную на границе с Белоруссией стену снесут, если граждане Польши проголосуют за такое решение на референдуме. Об этом сообщает Polsat News.
«Нет выбора. В ситуации обязывающего референдума мы примем такие решения [о сносе стены - при.ред.]», - сказал Мюллер.
В то же время он отметил, что речь идет о референдуме по безопасности, и выразил уверенность, что поляки «разумны в этих вопросах».
Референдум в Польше пройдет 15 октября 2023 года. Первоначально на голосование планировали вынести лишь вопрос о миграционной политике ЕС (с формулировкой «Поддерживаете ли вы навязанное принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки»).
Затем на референдум также решили вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий и сноса заграждения на границе с Белоруссией («Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Польшей и Белоруссией?»).
Строительство стены на границе завершилось к июлю 2022 года. Ее высота - 5,5 метра, протяженность - 186 километров (чуть меньше половины длины польско-белорусской границы). На возведение стены потратили около 350 миллионов евро. Польские власти решили построить заграждение в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытались попасть в Польшу через Белоруссию.