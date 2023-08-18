Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично участвовал в создании трезубца, который установили на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР. Об этом сообщил автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик.

"Я консультировался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, - цитирует его издание "Вести". - Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, затем в кабмин, это все согласовали".

При этом, пожаловался Пергаменщик, директор музейного комплекса не позволил, чтобы глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний освятил тризуб перед подъемом для установки на щит.

14 августа рабочие завершили установку украинского герба-трезубца на щит монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР. Как сообщал врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, была поставлена задача завершить работы ко Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Идея заменить герб СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны, возникла после 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на начало работ. 1 августа завершили демонтаж герба СССР, установка трезубца началась 5 августа.