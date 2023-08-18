В Армении сообщили об обстреле аэропорта со стороны Азербайджана

В Службе нацбезопасности Армении заявили, что аэропорт Сюник, расположенный в городе Капан на юге страны, обстреляли с азербайджанской стороны. Об этом сообщается на сайте службы.

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Представители службы заявили, что аэропорт был обстрелян ранним утром в пятницу, 18 августа. Неизвестный приехал в район аэропорта на машине, выстрелил три раза и скрылся. Повреждены одно из окон и крыша аэропорта.

В Службе нацбезопасности Армении призвали власти Азербайджана провести расследование и «принять меры для исключения повторения подобных инцидентов».

В сообщении отмечается, что пограничные войска Армении готовы к совместному расследованию и передаче азербайджанской стороне видеозаписей.