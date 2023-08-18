В Армении сообщили об обстреле аэропорта со стороны Азербайджана
В Службе нацбезопасности Армении заявили, что аэропорт Сюник, расположенный в городе Капан на юге страны, обстреляли с азербайджанской стороны. Об этом сообщается на сайте службы.
Представители службы заявили, что аэропорт был обстрелян ранним утром в пятницу, 18 августа. Неизвестный приехал в район аэропорта на машине, выстрелил три раза и скрылся. Повреждены одно из окон и крыша аэропорта.
В Службе нацбезопасности Армении призвали власти Азербайджана провести расследование и «принять меры для исключения повторения подобных инцидентов».
В сообщении отмечается, что пограничные войска Армении готовы к совместному расследованию и передаче азербайджанской стороне видеозаписей.
В июне Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах на границе. В Ереване заявили об обстреле азербайджанскими военными строящегося металлургического завода в селе Ерасх. В Баку утверждали, что армянские военные обстреляли поселок в Нахичевани.