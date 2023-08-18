Турция вступает в период сильных землетрясений. Как сообщает газета Hürriyet, об этом заявил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. Ранее он неоднократно предупреждал турецкие власти о вероятности сильных землетрясений в Стамбуле.

Напомним, что в марте уже бывший министр градостроительства Марат Курум заявлял, что в Стамбуле планируют расселить порядка 1,5 млн квартир, которые находятся в не сейсмостойких домах. Оппозиционный мэр города Экрем Имамоглу заявлял, что в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, а 4,5 млн гражданам потребуется временное жилье. При этом планы властей он критиковал, указывая на перенаселенность Стамбула.

Герюр подчеркнул, что сейчас Турция входит в новую сейсмоопасную стадию, когда мощные землетрясения будут происходить регулярно.

«Если мы хотим, мы можем пойти на поле и начать готовить Стамбул к землетрясению. Мне уже интересно, почему мы ждем?... Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать», — заявил он.

6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и соседних государствах. Жертвами происшествия стали более 55 тысяч человек.