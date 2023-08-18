В США рассказали о просчете американской разведки на Украине

США просчитались в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

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Он также посетовал на то, что предоставляемыми разведданными могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке.

«Изучаешь эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое», — признал он.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер усомнился в словах директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехе американской разведки в России. По словам эксперта, Бернсу известно, что российская сторона знает об американских шпионах.

«Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали», — пояснил он.