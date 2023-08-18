Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений
Турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений.
Его слова приводит газета Hürriyet.
«Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения», — сказал Гёрюр.
Сейсмолог предупредил, что в Стамбуле возможны сильные землетрясения. Он призвал подготовить город к возможной стихии.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в восточной части Турции.