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Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений

Турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений.

Турция вступает в период сильных землетрясений
© globallookpress.com

Его слова приводит газета Hürriyet.

«Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения», — сказал Гёрюр.

Сейсмолог предупредил, что в Стамбуле возможны сильные землетрясения. Он призвал подготовить город к возможной стихии.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в восточной части Турции.

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