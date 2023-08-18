TV100: Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки
Первое судно из Одессы вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщил турецкий телеканал TV100.
Оно вошло в пролив со стороны Черного моря в 06:10 по московскому времени. Судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула, передает телеканал.
17 июля в МИД РФ заявили об официальном завершении зерновой сделки. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Каких последствий ожидать странам — участницам зерновой сделки и чем все это обернется для тех, кто покупает зерно, — в материале «Вечерней Москвы».
Недавно министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Россию возобновить зерновую сделку. Он напомнил, что благодаря инициативе президента Турции нуждающиеся страны смогли получить более 33 миллионов тонн зерна.