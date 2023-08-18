Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Первое судно из Одессы вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщил турецкий телеканал TV100.

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— После выхода России из соглашения о зерновом коридоре на Украине произошел первый случай <...> торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор, — говорится в материале.

Оно вошло в пролив со стороны Черного моря в 06:10 по московскому времени. Судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула, передает телеканал.

17 июля в МИД РФ заявили об официальном завершении зерновой сделки. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Каких последствий ожидать странам — участницам зерновой сделки и чем все это обернется для тех, кто покупает зерно, — в материале «Вечерней Москвы».