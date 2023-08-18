Пока вы спали: неудавшаяся атака ВСУ в Черном море и обвинение Пентагона в адрес РФ

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В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве беспилотником

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Украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать объекты в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Беспилотник был поражен системой противоракетной обороны. Аппарат упал в районе Краснопресненской набережной. Никто не пострадал.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке пролета на Москву был уничтожен БПЛА, обломки упали в районе «Экспоцентра».

На Херсонщине сообщили о зачистке района Казачьих Лагерей на левобережье Днепра от ВСУ

Войска России полностью зачистили от противника район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Ранее украинские СМИ сообщили якобы о том, что населенный пункт перешел под контроль Киева. Российские военнослужащие уничтожили два катера Украины при попытке высадить десант возле села. По словам военнослужащих, Казачьи Лагеря находятся под полным контролем российских сил, любые попытки высадки десанта сразу пресекаются.

Как отметил Сальдо, на сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет.

Пентагон утверждает, что Россия и Китай представляют угрозу биобезопасности США

Американское Министерство обороны заявило, что наработки ряда стран в сфере биологического оружия, в том числе России и Китая, представляют угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

При этом, как заявили в Пентагоне, КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны Москвы и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций.

Отмечается, что РФ и КНДР продолжают работать над программами по наступательному биологическому оружию.

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией во всем мире с 17 июля по 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По данным ВОЗ, более 2,3 тыс. скончались от COVID-19. Число случаев инфицирования увеличилось на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями. При этом количество летальных исходов уменьшилось на 56%.

Сообщения о заболевших коронавирусом поступили из 104 стран. Организация отмечает, что вирус «остается крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая.

В Минобороны России сообщили о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Украинские войска предприняли попытку атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Это произошло юго-западнее Севастополя. Российский сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили его огнем с помощью вооружения на борту.