Источник заявил об отсутствии альтернативы черноморскому зерновому коридору

Создание альтернативы черноморскому гуманитарному коридору по объемам перевозки сельхозпродукции и обеспечению его безопасности практически нереально. Такое мнение ТАСС высказал дипломатический источник в Турции , комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки, реализация которой месяц назад была приостановлена Россией .

"В рамках стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года создан и до последнего времени успешно функционировал зерновой коридор. По нему за год перевезено свыше 33 млн тонн зерновых, и практически никаких проблем с обеспечением безопасности коридора не возникало. Создавать новые коридоры, о которых говорят и на Украине, и в России, смысла нет, нужно решить имеющиеся проблемы, в данном случае удовлетворить требования России, и в коридоре вновь загорится зеленый свет, учитывая, что стамбульский Совместный координационный центр в любой момент готов возобновить работу", - сказал собеседник агентства.