Между Зеленским и ВСУ заметили разлад

«Раскол в Киеве начался не сегодня, еще полгода назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ругался с президентом. Но новые неудачи привели к тому, что нужно искать виноватых, и каждый хочет обвинить другого, — считает Журавлев. — Американская инициатива со скорым подписанием перемирия тоже раздражает военных, они не понимают, что будет дальше. Так что раскол просто актуализировался».