Пентагон считает, что Россия проводит программы разработки биооружия

Министерство обороны США в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявило, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биологического оружия, сообщает РИА Новости.

Доказательства этой деятельности в соответствующем докладе не приводятся. Также в документе указывается КНДР. По данным Пентагона, Москва и Пхеньян продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах. Кроме того, Вашингтон выражает обеспокоенность по поводу активности Ирана. При этом военное ведомство не сообщает, на чем именно строится его оценка.

КНР, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов, говорится в докладе. Министерство настаивает, что Россия не полностью признала существование бывших советских программ, не предоставила доказательств их демонтажа и якобы «продолжает секретные усилия» по защите биоисследований потенциального двойного назначения.