Немецкие читатели поддержали это мнение и осудили внешнеэкономическую политику ФРГ.

Как написал Jens-zxG7fND7R, Россия — самый большой поставщик энергоносителей в мире, воздействовать на нее санкциями невозможно.

«Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!», — заявил читатель под ником RMuanN4.

Marx_Staedter считает, что западные должны понять, что даже тысячью санкционных пакетов невозможно поставить на колени самое большое государство на Земле.