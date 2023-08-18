$93.75-2.96102.18-3.48

Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени

Антироссийские санкции со стороны западных стран неэффективны, сообщает Spiegel.

Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени
© РИА Новости

Немецкие читатели поддержали это мнение и осудили внешнеэкономическую политику ФРГ.

Как написал Jens-zxG7fND7R, Россия — самый большой поставщик энергоносителей в мире, воздействовать на нее санкциями невозможно.

«Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!», — заявил читатель под ником RMuanN4.

«Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике подобными бессмысленными мерами?», — задался вопросом Buchbinder_Wanniger.

Marx_Staedter считает, что западные должны понять, что даже тысячью санкционных пакетов невозможно поставить на колени самое большое государство на Земле.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости