Обозреватель Hill Джон Фиери заявил, что американские власти неадекватно оценили стремление экс-президента США Дональда Трампа к укреплению отношений с Россией и могли его скомпрометировать.

По словам журналиста, позиция Трампа по России возмутила экспертов.

«Как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более тёплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, возможно, имеет какой-то смысл?» — говорится в статье.

Кроме того, по мнению Фиери, желание Трампа сблизиться с Москвой поспособствовало появлению обвинений во вмешательстве России в выборы в 2016 году.

Ранее Трамп заявил, что истерия вокруг выборов привела США к «прокси-войне» с Россией.

Также экс-президент отмечал, что с Россией стоит ладить, потому что запас её ядерного оружия превышает американский.