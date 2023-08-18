Политик Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с Россией и Китаем

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что Америка может прекратить свое существование, если войдет в конфликт с Россией и Китаем. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону для его Twitter канала.

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— Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть, — отметил политик.

Он уточнил, что Вашингтон не сможет защититься от ядерного оружия. По словам Рамасвами, национальная обороны Штатов «уже давно не об обороне», передает Lenta.ru.

В апреле в США назвали российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса. Западные обозреватели указывали, что ракета способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира пишет, что ядерные державы, в том числе Россия и США, наращивают мощь на фоне общей геополитической напряженности.